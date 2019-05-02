مورينيو يشن هجوما حادا على كلوب بعد ثلاثية برشلونة

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٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
مورينيو وكلوب
شن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجومًا قاسيا على المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد سقوط الريدز، أمام نظيره برشلونة الإسباني، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع برشلونة قدمًا في النهائي، واستغل مورينيو إخفاق الليفر لكي يدافع عن نفسه بعد تجربته الفاشلة مع مانشستر يونايتد.
وقال «الإسبيشيال ون» في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أحب الذهاب إلى نادٍ وأكون قادرًا على التصرف في كل شيء.. على سبيل المثال، ما فعله يورجن وبيب، إذا نظرت للاعبي ليفربول الآن، كم عدد اللاعبين الذين كانوا موجودين قبل أن يأتي»، موضحًا: «يورجن كلوب
وتابع: «ما زال كلوب يحصل على الثقة في أنفيلد، ولديه الظروف المناسبة للمضي قدما هذا الموسم، ربما يملك فرصة لتحقيق لقب، لكنها ستكون المرة الأولى التي سيتوج بها.. في وظيفتي المقبلة، لن أبدأ المفاوضات مع أي نادٍ دون معرفة ما الأهداف التي يريدها وما يقدمه لي من حيث الهيكلة الوظيفية».
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