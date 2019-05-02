فرديناند وفينجر يفتحان النار على فان ديك

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٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
فيرجل فان ديك
فتح الثنائي الإنجليزي ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، والفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال السابق، النار على الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، بسبب أدائه الضعيف أمام برشلونة، وخطئه الواضح في الهدف الأول للبرسا، الذي سجله الأوروجواياني لويس سواريز، ضمن الثلاثية النظيفة التي حققها البلوجرانا، مساء أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما على استاد كامب نو، ضمن جولة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليضع البلوجرانا قدما في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، قبل موقعة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل.
ريو فرديناند، الذي شارك في 4 مواجهات أمام برشلونة، انتقد سلبية فيرجيل فان ديك، في الهدف الأول لبرشلونة الذي أحرزه لويس سواريز، حيث قال نجم مانشستر يونايتد السابق، لقناة (BT Sport): "فيرجيل فان ديك أخطأ، وكان يرى سواريز جيدًا عكس ماتيب". بدوره قال المدير الفني لنادي أرسنال السابق، في الاستوديو التحليلي
بدوره قال المدير الفني لنادي أرسنال السابق، في الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة بي إن سبورتس: "فيرجيل فان ديك كان يجب أن يذهب لسواريز لتغطية تلك الكرة".
وواصل فينجر: "برشلونة تعذب مع بداية الشوط الثاني قبل أن يتغير كل شيء في المباراة، وكرة القدم كانت قاسية على ليفربول الذي أضاع أكثر من فرصة وكاد يسجل التعادل، وبرشلونة نجح في حسم المباراة بتسجيل الأهداف من الفرص السانحة، المباراة كادت أن تنتهي بأربعة أهداف نظيفة".
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