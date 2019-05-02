شكرا لقرائتكم تقديم مباراة الأهلى والنجوم 75 دقيقة بسبب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تقديم موعد مباراة الأهلي والنجوم المقرر لها الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 للدوري، لمدة 75 دقيقة لتقام فى السابعة مساءاً بدلاً من الثامنة و الربع.

وجه عامر حسين رئيس الشكر لمسئولى الأهلي والنجوم لموافقتهما على تقديم اللقاء من أجل منح الفرصة للمتابعين لمشاهدة لقاء الزمالك والنجم الساحلى التونسي المقرر له التاسعة مساء الأحد فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك قد فاز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضي أحرزه محمود كهربا.