شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الخميس 2-5-2019 رئيس الزمالك يحفز لاعبي بصرف مستحقاتهم كاملة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الخميس 2-5-2019

شهدت تصريحاً لرئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، يعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بصرف جميع المستحقات، بخلاف صرف مكافآت خاصة حال عبور النجم الساحلى والتأهل لنهائى البطولة الكونفدرالية من معقل الفريق التونسي بسوسة، تسلم لاعبو الزمالك الراتب الشهرى الخاص بهم بصورة فورية من خزينة النادى، قبل خوض المران الأخير، حيث يلتقى الفريق الأبيض أمام النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل فى نصف نهائى البطولة الأفريقية .



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الخميس 2-5-2019

يغادر نادي الزمالك القاهرة متوجها لتونس غداً الجمعة فى الحادية عشرة صباحاً، بطائرة خاصة، فيما يحسم كريستيان جروس المدير الفنى موقف الثنائي خالد بوطيب ومحمد عنتر طبيا، من أجل الاستعانة بهم فى رحلة السفر لتونس، قبل مواجهة النجم الساحلى، حيث يعاني خالد بوطيب من كدمة فى الركبة، فيما يعاني محمد عنتر من شد فى العضلة الأمامية، ومن المقرر ان تعلن قائمة الفريق المسافرة لتونس بعد انتهاء المران خلال الساعات القليلة المقبلة .

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اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الخميس 2-5-2019

قرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري تعديل موعد مباراة الأهلي والنجوم المقرر اقامتها الأحد المقبل الساعة الثامنة والربع مساءاً، لمدة 75 دقيقة، لتقام فى السابعة مساءاً، لعدم تعارضها مع مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى اياب نصف نهائى بطولة الكونفدراية، المقرر اقامتها الاحد الساعة 9 مساءاً، لمنح فرصة للمشاهدين بمتابعة مبارة القلعة البيضاء .