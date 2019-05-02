شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الاستعداد للنجوم بمحاضرة فنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوانى مارتن لاسارتى مدرب النادى الأهلى، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق حاليا فى ملعب التتش، استعدادا لمواجهة النجوم، المقرر إقامتها الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.

وانتظم حسام عاشور فى مران الأهلى بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به، كما أدى اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة الجيش تدريبات استشفائية، وغاب مروان محسن عن التدريب.

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واطمأن الجهاز الفنى على حالة الأنجولى جيرالدو، الذى تعرض لإصابة قوية فى مباراة طلائع الجيش، أدت لفقدانه الذاكرة بشكل مؤقت، والذى أدى تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم.