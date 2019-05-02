شكرا لقرائتكم الزمالك يرهن تجديد عقد جروس بـ"نتائج" الحسم فى شهر مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رهن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تمديد عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، بتحقيق البطولات مع الفريق هذا الموسم، لذلك ينتظر مجلس الإدارة موقف الفريق من الصعود لنهائى الكونفدرالية الأفريقية حيث سيلتقى الفريق بالنجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب، بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

كما ينتظر مجلس الزمالك تحديد موقف الفريق فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض للمركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، فى حين تساوى الأهلى وبيراميدز فى صدارة ترتيب الدورى، برصيد 64 نقطة لكل فريق، إلا أن بيراميدز يتفوق على الأحمر بفارق مباراتين أكثر، وبفارق 3 مباريات عن الأبيض فى مشواره بالمسابقة المحلية، وبذلك ستحدد نتائج الفريق الأبيض فى شهر مايو الجارى مصير السويسرى كريستيان جروس ومدى إمكانية بقاءه من عدمه، خاصة أن مجلس الإدارة ربط التجديد للمدرب السويسرى بتحقيق الأهداف التى وضعت للموسم الحالى وعلى رأسها التتويج بالبطولات المحلية والأفريقية.

وفى حالة وصول الزمالك لنهائى الكونفدرالية مع تعديل المسار بالدورى سيعقد مجلس إدارة النادى الأبيض جلسة خلال الشهر الجارى مع المدرب السويسرى من أجل تجديد عقده.