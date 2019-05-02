- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم بالصور.. حضور مميز لجماهير الاتحاد والتعاون قبل نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توافد جماهير ناديي الاتحاد والتعاون إلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وذلك لحضور نهائي كأس الملك، يوم الخميس.
ونشر حساب اتحاد كرة القدم على "تويتر" صور حضور جماهير الفريقين، والأجواء المصاحبة لنهائي كأس الملك، بعدما وصل الاتحاد والتعاون عقب فوزهما على النصر والهلال في نصف النهائي.
وكان حساب الهيئة العامة للرياضة، أعلن، يوم الأربعاء، عن نفاد كامل تذاكر نهائي كأس الملك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حضور مميز لجماهير الاتحاد والتعاون قبل نهائي كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.