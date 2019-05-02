شكرا لقرائتكم بالصور.. حضور مميز لجماهير الاتحاد والتعاون قبل نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توافد جماهير ناديي الاتحاد والتعاون إلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وذلك لحضور نهائي كأس الملك، يوم الخميس.

ونشر حساب اتحاد كرة القدم على "تويتر" صور حضور جماهير الفريقين، والأجواء المصاحبة لنهائي كأس الملك، بعدما وصل الاتحاد والتعاون عقب فوزهما على النصر والهلال في نصف النهائي.

وكان حساب الهيئة العامة للرياضة، أعلن، يوم الأربعاء، عن نفاد كامل تذاكر نهائي كأس الملك.