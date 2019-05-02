شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والاتحاد فى دور الـ8 بكأس مصر بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إقامة مباراة الإسماعيلى والإتحاد السكندري فى دور الـ 8 لكأس مصر المقرر لها الخامسة من مساء الاحد المقبل بدون حضور الجماهير . كما قررت اللجنة تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي المؤجلة من الجولة 29 للدوري الممتاز، المقرر إقامتها الأحد 5 مايو الجاري، لتقام في الساعة السابعة مساء بدلاً من الثامنة والربع، والمقرر اقامتها في ستاد بترو سبورت.

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