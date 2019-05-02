شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور ينتظم فى مران الأهلى الجماعى.. وخافيير يجهز الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم حسام عاشور، لاعب الأهلي، فى مران الفريق الجماعى مساء اليوم، الخميس، بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الأمامية.

وكان حسام عاشور نفذ برنامجاً تأهيلياً خلال الأيام الماضية للتعافى من الإصابة، واطمأن الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى على حالة اللاعب بعد تنفيذه خلال الأيام الماضية تدريبات خفيفة بالكرة، فى إطار البرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى.

فيما يخضع لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش لبرنامج استشفائى على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ويقود اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش أمس، علي أن يخوض باقي اللاعبين تدريباته الفنية والبدنية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها الثامنة والربع مساء الأحد المقبل على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements