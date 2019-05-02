استشفاء جيرالدو من فقدان الذاكرة ..و انتظام عاشور مع غياب مروان عن مران الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، لشرح خطة الاستعداد لمواجهة النجوم، المقرر إقامتها الأحد المقبل في بطولة الدوري العام، وذلك على هامش مران الأهلى المقام حالياً علي ملعب التتش بالجزيرة. وشمل مران الأهلى، تأهيل اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الطلائع أمس والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد وشهد المران انتظام حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة فيما غاب مروان محسن عن المران الجماعي. Advertisements فيما حرص خالد محمود طبيب الأهلي على عقد جلسة مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق على هامش المران الجماعي للفريق والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة للاطمئنان على حالته بعدما تعرض للإصابة في الرأس تسببت في فقدانه الذاكرة بشكل مؤقت، وهي الإصابة التي أجبرته على مغادرة مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالأمس، وعقب الجلسة أدى جيرالدو تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم.

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