شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سانت بطرسبرج تستضيف نجوم سلاح الشيش فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، غدا الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال، والتى تستضيفها مدينة سانت بطرسبرج الروسية بمشاركة 230 من نجوم اللعبة العالميين.

ويتنافس الأبطال فى مدينة سانت بطرسبرج المعروفة سابقا باسم لنينجراد وهى المدينة التى أنشأها الإمبراطور الروسى بطرس عام 1703 وظلت عاصمة للإمبراطورية الروسية على مدار أكثر من قرنين وهى واحدة من أكبر المراكز الثقافية فى أوروبا.

وتشهد البطولة مشاركة الثلاثى المصرى علاء ابو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء بجانب تواجد عربى لكل من الكويت اللاعب ياسر محمد المصنف 150 عالميا والتونسي محمد سمندى المصنف رقم 64 عالميا.

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وتبدأ غدا الجمعة مرحلة المجموعات ويليها السبت الافتتاح الرسمى للبطولة، وختام منافسات الفردى بينما تقام منافسات الفرق يوم الأحد المقبل وتختتم بعدها فعاليات البطولة.

ويتصارع على لقب الفردى من نجوم سلاح الشيش العالميين كل من المصنف الأول الإيطالى السيو فوكانى ومواطنيه المصنف رابعا دانييلى جاروزو والمصنف خامسا جورجيو افولا والمصنف ثامنا أندريه كاسارا والمصنف ثانيا الإنجليزى ريشارد كروس والمصنف ثالثا الأمريكى رييس امبودين و مواطنيه السادس جريك منهاردت والعاشر ألكسندر ماسيلاس والمصنف سابعا لاعب هونج كونج كا لونج والإسباني كارلوس لافادور والفرنسيون اروان و انزو وماكسيم وجيرمى.

ويظهر فى الصورة نجمنا الأولمبى علاء ابو القاسم المصنف السابع عشر عالميا وهو أحد المرشحين للأدوار النهائية ويحاول الصاعدان محمد حمزة المصنف الاول عالميا على الشباب ويوسف سناء تحقيق أفضل نتيجة واللعب فى الأدوار الرئيسية للبطولة.