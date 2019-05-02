شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شرط الزمالك لبقاء جروس وموعد تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تضارباً حول تجديد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض، عقده من عدمه ليؤكد مسئولو النادى الأبيض أن المدرب السويسرى وافق على تجديد عقده، وأن الأمر تم تأجيله للتوقيت المناسب. لمعرفة شرط الزمالك لاستمرار جروس وموعد تجديد عقده اضغط هنا..

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