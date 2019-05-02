الزمالك يحدد موقف بوطيب وعنتر من رحلة السفر إلى تونس قبل مواجهة النجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد الجهاز الطبى للزمالك موقف ثنائى الفريق المغربى خالد بوطيب ومحمد عنتر من رحلة السفر إلى تونس، قبل مواجهة النجم الساحلى فى إياب دور النصف النهائى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه كهربا. ويعانى خالد بوطيب من كدمة فى الركبة، بينما يعانى محمد عنتر من شد فى العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يختار السويسرى جروس المدير الفنى للفريق القائمة المسافرة بعد انتهاء مران الفريق اليوم.

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