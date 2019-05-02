شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وجاء أبرزها استقرار الجبلاية على إقامة السوبر مطلع الموسم الجديد، وتسليم الزمالك اللاعبين الراتب الشهرى "كاش" قبل المران الأخير.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر مطلع الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، على إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك مطلع الموسم الكروى الجديد.

الزمالك يسلم اللاعبين الراتب الشهرى "كاش" قبل المران الأخير لرحلة سوسة

تسلم لاعبو الزمالك الراتب الشهرى الخاص بهم بصورة فورية من خزينة النادى، قبل خوض المران الأخير اليوم الخميس، استعداداً للسفر غداً إلى تونس فى الحادية عشرة صباحاً على متن طائرة خاصة لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى.

الأهلى يوضح آخر مستجدات حالة جيرالدو بعد فقدانه الذاكرة

يطمئن الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على حالة الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق، الذى تعرض لفقدان مؤقت للذاكرة بعد الإصابة فى رأسه أمس مع نهاية الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والتى حسمها الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد

كريم بامبو يقترب من تمديد تعاقده مع الإسماعيلى

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اقترب كريم بامبو جناح النادى الإسماعيلى من تمديد تعاقده مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم، بعدما نجح صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد فى تقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادى فضلا عن إنهاء قرار تجميد اللاعب الذى اتخذه مجلس الإدارة وعودته للمشاركة مع الفريق، بالإضافة لعدم امتلاك بامبو عرض احتراف حتى الآن بجانب عدم وضوح الرؤية فى مفاوضاته مع الأهلى الذى أغلق ملف الصفقات الصيفية لحين حسم بطولة الدورى، الأمر الذى دفع بامبو للتفكير فى عرض الإسماعيلى مجدداً خوفاً من الانتظار لنهاية الموسم بدون جدوى.

مدافع بيراميدز يدخل حسابات أجيرى قبل امم افريقيا

دخل رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، لضمه لقائمة الفراعنة فى امم افريقيا 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

المقاصة يقرر الإبقاء على جمال عمر مديرا فنيا للفريق

استقر الرأى داخل نادى المقاصة للإبقاء على جمال عمر على رأس القيادة الفنية للفريق الفيومى حتى نهاية الموسم الحالى.

جاء ذلك بعد الطفرة التى حققها المقاصة أمام بيراميدز تحت قيادة جمال عمر، ونجاحه فى خطف نقطة ثمينة من الفريق الذى ينافس بقوة على حصد لقب الدورى هذا الموسم، وتقديم أداء مميز ضد بيراميدز.

محاولات إسماعيلاوية لإنهاء أزمة سيدومير قبل سفره إلى بلجيكا

يبذل بعض الوسطاء جهوداً مكثفة لإنهاء أزمة النادى الإسماعيلى مع مدربه البلجيكى سيدومير قبل أن يغادر المدرب البلاد إلى بلجيكا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتقدم البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى بشكوى للاتحاد الدولى الفيفا ضد إدارة النادى بحثاً عن قيمة الشرط الجزائى فى عقده.