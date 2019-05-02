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اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر مطلع الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، على إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك مطلع الموسم الكروى الجديد.

وينوى اتحاد الكرة إقامة مباريات كأس مصر عقب بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، على أن يقام السوبر بين الأهلى والزمالك مطلع الموسم الجديد.

يذكر أن اتحاد الكرة لم يحدد حتى الآن موعد انتهاء مسابقة الدورى انتظارا لموقف الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقى النجم الساحلى الأحد المقبل فى إياب قبل النهائى.

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