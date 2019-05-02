شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مباراة الأهلي والنجوم 75 دقيقة من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلى والنجوم المحدد لها الأحد المقبل 75 دقيقة لتقام فى السابعة مساءً بدلاً من الثامنة والربع، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 للدورى.
ووجه عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، الشكر للأهلى والنجوم لموافقتهما على تقديم اللقاء لمنح الفرصة للمتابعين لمشاهدة لقاء الزمالك والنجم الساحلى التونسى، المقرر له التاسعة مساء الأحد فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية.
يذكر أن الزمالك فاز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضى أحرزه محمود كهربا.
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