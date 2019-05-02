شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة "تحفيز" لثنائى الإسماعيلى قبل موقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود جابر، المدرب العام للإسماعيلى، اجتماعاً مع طارق طه ظهير الفريق الأيسر ومحمود أبوجودة المهاجم الشاب. وبدأ الإسماعيلى الاستعداد لمباراته أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب بدور الــ8 لكأس مصر. ويتطلع جابر وباقى أعضاء الجهاز الفنى للدراويش لعقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين لتحفيزهم على تعديل مسار النتائج السلبية للفريق.

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