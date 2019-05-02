شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص على غزال فى الانضمام لقائمة المنتخب قبل امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلصت فرص على غزال، لاعب وسط فيرنسى البرتغالى، فى الانضمام لقائمة الفراعنة فى كان 2019 بعد تألق عمرو السولية لاعب الأهلى مع فريقه خلال الفترة الماضية وإعجاب الخواجة بمستواه، ليحجز مكانه فى القائمة النهائية بجوار محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزى وطارق حامد لاعب وسط الزمالك.

ويعلن المنتخب قائمته النهائية يوم 11 يونيو المقبل، أى قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام، وفقا للوائح الكاف.

يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الاولى فى أمم افريقيا مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا.