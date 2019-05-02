شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوضح آخر مستجدات حالة جيرالدو بعد فقدانه الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمئن الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على حالة الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق، الذى تعرض لفقدان مؤقت للذاكرة بعد الإصابة فى رأسه أمس مع نهاية الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والتى حسمها الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال الجهاز الفنى، إن حالة اللاعب لا تستدعى إجراء أشعة على المخ بعد تعرضه أمس لكدمة قوية أصابته بدوار قوى، ما دفع الجهاز الطبى للمطالبة باستبداله بين شوطى المباراة، وأوضح الجهاز الفنى أن حالة الأنجولى مطمئنة للغاية، وأنه سيتم إخضاعه لفحص طبي اليوم، للتأكد من تعافيه تماما من أية آلام في الرأس.

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وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن أن الأنجولي جيرالدوا دا كوستا فقد الذاكرة خلال التحامه مع محمد بسام حارس طلائع الجيش فى مواجهة الفريقين التى أقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشف مارتن لاسارتي بأن اللاعب فقد الذاكرة بشكل مؤقت، وليس متذكرا متى تعرض للإصابة، متابعاً :"جيرالدو غير متذكر كيف تعرض للإصابة ولكنه متذكر ما حدث قبل ذلك" .