اخبار الرياضه

لاعب وسط شباب الأهلى مطلوب فى المقاولون ودجلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط شباب الأهلى مطلوب فى المقاولون ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مصطفى صبحى، لاعب وسط النادى الأهلى مواليد 98  مفاوضات جادة من أكثر من نادٍ فى الدورى الممتاز من أجل الانتقال إلى أى منها خلال الموسم المقبل.

 

وتحدث أكثر من مسئول مع اللاعب أبرزهم مسئولو المقاولون العرب ووادى دجلة.

Advertisements

 

ويسعى مصطفى صبحى للخروج من الأهلي على سبيل الإعارة أو البيع النهائى لأخذ فرصته كاملة خاصة أنه لم يشارك فى الفريق الأول.

 

وسجل مصطفى صبحى مع ناشئى الأهلى هذا الموسم 9 أهداف وصنع 7.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب وسط شباب الأهلى مطلوب فى المقاولون ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا