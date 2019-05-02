شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط شباب الأهلى مطلوب فى المقاولون ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مصطفى صبحى، لاعب وسط النادى الأهلى مواليد 98 مفاوضات جادة من أكثر من نادٍ فى الدورى الممتاز من أجل الانتقال إلى أى منها خلال الموسم المقبل.

وتحدث أكثر من مسئول مع اللاعب أبرزهم مسئولو المقاولون العرب ووادى دجلة.

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ويسعى مصطفى صبحى للخروج من الأهلي على سبيل الإعارة أو البيع النهائى لأخذ فرصته كاملة خاصة أنه لم يشارك فى الفريق الأول.

وسجل مصطفى صبحى مع ناشئى الأهلى هذا الموسم 9 أهداف وصنع 7.