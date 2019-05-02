جهاز الإسماعيلى يستعين بالتسجيلات قبل مواجهة الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى بالتسجيلات قبل خوض مواجهة الاتحاد السكندرى بدور الــ8 لكأس مصر. وحرص الجهاز على مشاهدة مباراة الفريق أمام حرس الحدود لرصد الأخطاء والعمل على تجنبها فى اللقاء المقبل. كما تابع الجهاز الفنى مباراة الاتحاد السكندرى مع النجوم بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للأول قبل مواجهة الاحد التى ستقام باستاد المقاولون العرب.

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