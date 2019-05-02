شكرا لقرائتكم خبر عن 8 منتخبات تحجز بطاقة التأهل لربع نهائى محاكاة بطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأهل 8 منتخبات لدور الـ8 بنموذج محاكاة بطولة أفريقيا عقب انتهاء منافسات دور الـ16، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو 2019، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بمشاركة 23 جالية أفريقية تمثل 23 منتخبا أفريقيا من الدول المتأهلة لبطولة امم افريقيا 2019.

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تأهل منتخب مصر بفوزه على منتخب ناميبيا بنتيجة 4/0، وتأهل منتخب غينيا بفوزه على منتخب السنغال بنتيجة 3/1، كما تأهل منتخب جنوب أفريقيا عقب تغلبه على منتخب بروندى بنتيجة 3/1، وتأهل منتخب مالى عقب تغلبه على منتخب الكاميرون بنتيجة 5/2، بينما تأهل منتخب نيجيريا عقب تغلبه على منتخب تنزانيا بنتيجة 3/0، وتأهل منتخب كوت ديفوار عقب تغلبه على منتخب أوغندا بنتيجة 4/1، فيما تأهل منتخب كينيا عقب فوزه على منتخب الكونغو بنتيجة 3/2، وتأهل منتخب غانا عقب تغلبه على منتخب موريتانيا بنتيجة 4/1.

وبذلك يلتقى منتخب مصر مع منتخب جنوب افريقيا، كما يلتقى منتخب مالى مع منتخب غينيا، فيما يلتقى منتخب نيجيريا مع منتخب كينيا، ويلتقى منتخب كوت ديفوار مع منتخب غانا.