شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يقترب من تمديد تعاقده مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب كريم بامبو جناح النادى الإسماعيلى من تمديد تعاقده مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم، بعدما نجح صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد فى تقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادى فضلا عن إنهاء قرار تجميد اللاعب الذى اتخذه مجلس الإدارة وعودته للمشاركة مع الفريق، بالإضافة لعدم امتلاك بامبو عرض احتراف حتى الآن بجانب عدم وضوح الرؤية فى مفاوضاته مع الأهلى الذى أغلق ملف الصفقات الصيفية لحين حسم بطولة الدورى، الأمر الذى دفع بامبو للتفكير فى عرض الإسماعيلى مجدداً خوفاً من الانتظار لنهاية الموسم بدون جدوى.

كريم بامبو انضم للإسماعيلى فى يناير 2016 فى صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلى عقب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة ليقرر بعدها مسئولو النادى الاستغناء عنه ورفع اسمه من قائمة الفريق.

وتفوق كريم بامبو على نفسه فى الموسم الجارى وبات من أهم لاعبى الدروايش الذين يعتمد عليهم المدرب البلجيكى سيدومير، حيث خاض مع الدراويش هذا الموسم 23 مباراة فى بطولة الدورى أحرز فيها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وشارك فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل فيها هدفا، بجانب مشاركته فى مباراة وحيدة ببطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب ونجح فى تسجيل هدف المباراة الوحيد.