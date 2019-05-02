س & ج.. كيف يعالج جروس ثغرة الجبهة اليمنى للزمالك قبل مواجهة النجم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى تذبذب مستوى الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، لوجود ثغرة فى الجبهة اليمنى والتى يسعى الفريق الأبيض لإغلاقها فى مباراته المقبلة أمام النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

يستعرض ”الخليج 365”، فى التقرير التالى، كيف سيعالج السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، ثغرة الجبهة اليمنى للأبيض قبل مواجهة النجم الساحلى.

- ما السيناريو الأول أمام جروس لعلاج ثغرة الجبهة اليمنى؟

السيناريو الأول هو تجهيز حازم إمام، قائد الفريق، لقيادة الجبهة اليمنى أمام النجم الساحلى، فى المباراة المقبلة التى ستقام على الملعب الأولمبى بسوسة، إلا أنه يُعد السيناريو الأضعف لاحتمالية تجهيزه أمام المدرب السويسرى، خاصة أن حازم إمام لم يشارك مع الفريق منذ فترة طويلة بسبب إصابته فى السمانة، كما أن خبرات النقاز فى مواجهة فريقه القديم يعول عليها السويسرى كريستيان جروس كثيرًا من أجل حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

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- ما الخطوة الثانية أمام جروس لحل ثغرة الجبهة اليمنى؟

يدرس كريستيان جروس مشاركة أحمد سيد "زيزو" فى تلك الجبهة أمام النجم، لغلق المساحات الدفاعية بأفضل صورة، خاصة أن زيزو يؤدى الأدوار الدفاعية بصورة جيدة ما يساهم فى غلق الجبهة اليمنى للزمالك فى موقعة سوسة.

- ما الحل أمام جروس لإنهاء تلك الأزمة قبل مباراة النجم الساحلى؟

جروس عقد جلسة مع حمدى النقاز لمعرفة سبب تراجعه فى الفترة الأخيرة، حرص خلالها على دعمه وتحفيزه لتجنب الأخطاء التى وقع فيها قبل مواجهة النجم الساحلى، كما حرص على دعمه معنويًا بالتأكيد على أنه لاعب كبير ويعول عليه الكثير فى الفترة المقبلة، لاسيما أنه كان أحد العوامل المهمة التى ساهمت فى وصول الزمالك لمباراة نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية.

- ما تعليمات جروس للاعبى دفاع الزمالك ودور النقاز فى مباراة النجم الساحلى؟

السويسرى كريستيان جروس حرص على منح تعليمات خاصة لمدافعى الزمالك ولاعبى الوسط بضرورة وجود تغطية كافية فى تلك الجبهة، على أن يتقدم حمدى النقاز فى الهجوم، ليضمن بهذا الوصول لأعلى أداء دفاعى وهجومى لغلق المساحات الواسعة التى استغلها لاعبو النجم الساحلى فى مواجهة الذهاب التى أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية، من خلال ثغرة الجبهة اليمنى.