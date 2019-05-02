شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع بجهازه المعاون فى الأهلى قبل الاستعداد لمواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى جلسة مهمة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس، من أجل الترتيب لمواجهة النجوم القادمة.

ويناقش لاسارتى خلال جلسته مع جهازه المعاون كل الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة النجوم القادمة، بجانب الحديث عن أبرز سلبيات وإيجابيات مباراة طلائع الجيش التى حسمها الفريق لصالحه أمس 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية.