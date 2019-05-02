المقاصة يقرر الإبقاء على جمال عمر مديرا فنيا للفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الرأى داخل نادى المقاصة للإبقاء على جمال عمر على رأس القيادة الفنية للفريق الفيومى حتى نهاية الموسم الحالى. جاء ذلك بعد الطفرة التى حققها المقاصة أمام بيراميدز تحت قيادة جمال عمر، ونجاحه فى خطف نقطة ثمينة من الفريق الذى ينافس بقوة على حصد لقب الدورى هذا الموسم، وتقديم أداء مميز ضد بيراميدز. وأوقف مسئولو المقاصة المفاوضات مع المدربين فى الوقت الراهن انتظاراً لانتهاء الموسم الحالى وتقييم أداء الجهاز الفنى المؤقت. Advertisements ويتولى جمال عمر بمعاونة مجدى عاشور وأحمد حسام ميدو القيادة الفنية للمقاصة بعد قبول استقالة طلعت يوسف. وتتجه النية داخل مجلس إدارة المقاصة للإبقاء على جمال عمر على رأس القيادة الفنية للموسم المقبل حال تحقيق مستوى طيب فى المباريات الثلاث المتبقية ورفض استقدام جهاز فنى جديد يقوم الفريق فى الموسم المقبل. ويستعد المقاصة لمواجهة كل من النجوم وإنبى وطلائع الجيش في الجولات الـ32 و33 و34 لمسابقة الدورى الممتاز.

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