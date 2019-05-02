شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ يقدم تقريراً للزمالك عن الإقامة فى تونس قبل مواجهة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أيمن حافظ، المدير الإدارى للزمالك، تقريراً للجهاز الفنى للفريق يخص الإقامة فى تونس، قبل سفر البعثة البيضاء غداً، قبل مواجهة النجم الساحلى الأحد المقبل فى إياب دور النصف النهائى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وسبق أيمن حافظ بعثة الزمالك بالسفر اليوم لتونس لتذليل أى عقبات قد تواجه البعثة البيضاء قبل المواجهة المرتقبة والمصيرية.