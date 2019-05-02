لاعب النجم: قادرون على قلب الطاولة أمام الزمالك والتتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أكد ماهر الحناشي لاعب فريق النجم الساحلي، أن فريقه قادر على قلب النتيجة أمام الزمالك في المباراة المقرر لها الأحد المقبل في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
وكان النجم الساحلي سقط في فخ الخسارة من الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن لقاء الذهاب.
وأضاف صاحب الـ34 عامًا في تصريحات لصحيفة "الصريح" التونسية، أن فريقه قادر على قلب الطولة على الزمالك والتتويج بلقب الكونفدرالية.
ويحتاج فريق الزمالك للتعادل السلبي من أجل الوصول للمباراة النهائية، في المقابل ليس أمام النجم سوى الفوز بفارق هدفين للعبور للمباراة الختامية من البطولة القارية.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة النجم والزمالك في المباراة النهائية الفائز من لقاء الصفاقسي التونسي ونهضة البركان المغربي.
جدير بالذكر أن الصفاقسي حسم لقب الذهاب على ملعبه "الطيب المهيري" بالفوز بهدفين دون رد على بطل المغرب.
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