تقارير: النجم يستعيد خدمات قائده أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أفادت تقارير صحفية تونسية أن نادي النجم الساحلي سيستيعد خدمات قائده عمّار الجمل أمام الزمالك في المباراة المقرر لها الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك على ملعب "سوسة" بتونس نظيره النجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

Advertisements

وأفادت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أن تدريبات النجم شهدت عودة قائد الفريق عمّار الجمل بعد تماثله الشفاء من الإصابة والتي أبعدته عن لقاء الذهاب.

وكان فريق النجم الساحلي خسر مباراة الذهاب أمام الزمالك بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للتعادل السلبي على أقل تقدير للعبور للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من المباراة الأخرى الصفاقسي التونسي أو نهضة البركان المغربي.