"ضربة مزدوجة" لطارق حامد.. 5 مهددون بالغياب عن الزمالك في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض فريق الكرة بنادي الزمالك مساء الأحد المقبل مباراة غاية في الأهمية خلال مشواره الإفريقي عندما يحل ضيفًا على فريق النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية.

الزمالك وضع قدمًا من المباراة النهائية بالفوز على النجم الساحلي في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليصبح الأبيض في حاجة للتعادل السلبي على أقل تقدير للعبور للمباراة النهائية، بينما يحتاج النجم للفوز فقط بهدفين دون رد للوصول للمشهد الختامي من البطولة القارية.

وقبل موقعة الأحد المقبل سيكون على فريق الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس الحذر في ظل تهديد خمسة لاعبين من الغياب عن لقاء ذهاب المباراة النهائية بسبب الإيقاف لتراكم بطاقات الصفراء.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز الأسماء المهددة بالغياب حال وصول الزمالك للمباراة النهائية بالكونفدرالية:

- طارق حامد

أصبح طارق حامد لاعب فريق الزمالك مهددًا بالغياب عن الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب بالمشهد الختامي من البطولة القارية بسبب حصوله على بطاقة صفراء أولى خلال لقاء الذهاب أمام فريق حسنية أغادير المغربي.

ويأتي إيقاف حامد مباراتين بسبب إيقافه في وقت سابق أمام بترو أتيلتكو الأنجولي في دور المجموعات لحصوله على إنذارين.

ويعتبر صاحب الـ30 عامًا أحد أهم الأعمدة الأساسية في صفوف الزمالك خلال هذا الموسم حيث شارك في 24 مباراة محلية بجانب 11 مع فريقه في مسابقة الكونفدرالية خلال هذه النسخة.

- إبراهيم حسن

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قد يغيب إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك عن الظهور في موقعة الذهاب بالمباراة النهاية حال حصوله على بطاقة صفراء أمام فريق النجم الساحلي بعدما سبق وأن حصل على بطاقة صفراء في مباراة حسنية أغادير المغربي خلال لقاء الإياب من دور الثمانية.

ويعتبر إبراهيم حسن هداف فريق الزمالك في مسابقة الكونفدرالية خلال هذه النسخة بعدما سجل أربعة أهداف كان آخرها أمام حسنية أغادير، كما شارك صاحب الـ27 عامًا في 21 مباراة في موسمه الأول مع الزمالك منذ انتقاله من صفوف الإسماعيلي.

- محمود علاء

قد يتعرض فريق الزمالك لضربة موجعة إذا حصل محمود علاء على بطاقة صفراء في مباراة الأحد المقبل مما يعني غيابه عن موقعة الذهاب في المباراة النهائية، نظرًا لأنه على حصل على بطاقة صفراء أولى في مباراة إياب دور الثمانية أمام فريق حسنية أغادير.

صاحب الـ28 عامًا يعتبر هداف الزمالك خلال هذا الموسم بتسجيله 13 هدفًا في مسابقة الدوري بجانب هدف وحيد أمام جور ماهيا الكيني بدور المجموعات.

- كهربا

لاعب آخر من صفوف الزمالك قد يغيب عن الذهاب إذا تلقى بطاقة صفراء أمام النجم الساحلي بعدما سبق وأن حصل على بطاقة صفراء في المباراة الأولى أمام بطل تونس.

ويعتبر محمود عبد المنعم "كهربا" أحد أهم أسلحة جروس الهجومية خاصة أنه صاحب هدف الفوز في مباراة الذهاب أمام النجم بجانب تسجيله 10 أهداف في مسابقة الدوري.

- عماد السيد

رغم حصول عماد السيد على بطاقة صفراء في مباراة حسنية أغادير المغربي إلا أن حارس الزمالك الأقل عرضة لبطاقة صفراء مرة أخرى نظرًا لجلوسه على مقاعد البدلاء بصورة مستمرة على حساب محمود عبد الرحيم "جنش".