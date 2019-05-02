تقرير.. وعد ميسي غير قابل للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

بعدما أضاء ليونيل ميسي طريق برشلونة نحو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعرض رائع خلال الفوز 3-صفر على ليفربول في ذهاب قبل النهائي لا يستطيع أي شخص تقريبا أن يقول إن النجم الأرجنتيني لا يسير في طريقه لتنفيذ وعده باستعادة اللقب.

وفي أول تصرف بعد ارتداء شارة القيادة أبلغ ميسي المشجعين عند خوض مباراة ودية أمام بوكا جونيورز قبل انطلاق الموسم في أغسطس أنه مع زملائه سيحاولون فعل كل شيء ممكن حتى تعود الكأس الجميلة والمرغوبة إلى نو كامب.

ولم يحرز برشلونة اللقب الأوروبي منذ 2015 واضطر إلى متابعة غريمه ريال مدريد يسيطر على الكأس منذ ذلك الحين لكن إصرار ميسي على إنهاء الغياب أربع سنوات كان واضحا في الأدوار السابقة.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل اللعب في برشلونة إن وعد ميسي إلى مشجعي برشلونة ”يبدو أشبه بالتهديد“ وفي الوقت الذي قدم فيه ناديه عرضا رائعا في نو كامب فإنه لم يكن بوسعه ترويض ميسي.

وأجاد ليفربول في فرض رقابة على الهداف التاريخي لبرشلونة حتى تابع تسديدة لويس سواريز المرتدة من العارضة وقبل أن يظهر موهبته الفذة في تنفيذ ركلة حرة مذهلة لتصبح النتيجة 3-صفر.

ووصل ميسي بذلك إلى 600 هدف مع برشلونة و12 هدفا في تسع مباريات بدوري الأبطال خلال الموسم الجاري.

وهذه المرة الثالثة التي يظهر فيها ميسي بشكل رائع في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال بعدما سبق أن تألق في الفوز 2-صفر على ريال مدريد في 2011 و3-صفر على بايرن ميونيخ في 2015.

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وتوج برشلونة باللقب في المناسبتين وفي الوقت الذي يستمتع فيه العملاق الإسباني بالانتصار الكبير، ومع مواجهة أياكس أمستردام وتوتنهام هوتسبير في المباراة الأخرى بقبل النهائي، فإنه من الصعب على أي أحد الرهان ضد تتويج ميسي مجددا.

ولم يكن أمام كلوب سوى إبداء إعجابه بميسي.

وقال المدرب الألماني ”في هذه اللحظات هو غير قابل للإيقاف. لا يمكن الدفاع في الركلة الحرة.. ما أجمل التسديدة.

كنت أعلم قبل ذلك أن ميسي لاعب من طراز رفيع والآن شاهدت ذلك مجددا ولا أشعر باندهاش كبير.

وأشاد إرنستو فالبيردي مدرب برشلونة أيضا بالمهاجم الأرجنتيني وأكد أنه دائما ما يثير اندهاشه.

وقال مدرب برشلونة ليو يفاجئني دائما، لم أكن أعتقد أنه سيسدد الكرة في نفس زاوية الحارس. لا أعرف كيف فعل ذلك لكنه دائما ما يفعل ذلك بشكل صحيح. من الأفضل عدم التفكير في هذا الأمر.

إنه يتميز بالتزام كبير جدا نحو النادي وزملائه. ليفربول قوي جدا بدنيا لذا كان من المهم للاعبينا القتال على الكرة وهذا ما فعله ليو يشكل رائع. نعرف أنه إذا فعل ليو أي شيء سيحاول الآخرون السير على خطاه“.

وكما حدث قبل انطلاق الموسم تولى ميسي قيادة برشلونة ويبدو أن كل شيء يسير وفقا للخطة لانتزاع الكأس الجميلة والمرغوبة.