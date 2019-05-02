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نجم الأهلي السابق يوجه رسالة إلى حسين الشحات

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وجه ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة إلى حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، من أجل تقديم مستواه المعهود الذي تم التعاقد معه من أجله.

وقال ريان في تصريحات تليفزيونية  "حسين الشحات يجب ان يعلم إنه جاء إلى الأهلي من أجل دور محدد للقيام به، ومجلس

الإدارة والجمهور قدم كل ما يريده اللاعب".

وأردف "الشحات يعاني من العديد من الضغوط، ولكني أطالبه بنسيان أي أمور والثقة في قدراته، فهو غير مطالب بإن يحرز في كل مباراة هدف أو يقوم بكل شيء في

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كلة القدم، فتلك الأمور تخلق عليه ضغط يؤدي لعدم تقديمه مستواه المعهود".

وواصل "يجب أن لا يضع الشحات المبلغ الذي دفعه الأهلي للتعاقد معه في حسبانه، فلم يكن ليتم ضمه للفريق إلا في حالة إستحقاقه لذلك، ولكن يجب أن يضع تركيزه في الملعب حتى لا يفاجأ بإنتهاء دوره في الأهلي خاصة في ظل تواجد العديد من اللاعبين في مركزه".

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