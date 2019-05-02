تقديم موعد لقاء الأهلي والنجوم بسبب الزمالك

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تقديم موعد لقاء الأهلي والنجوم المقرر له الأحد المقبل، في الجولة الـ29 للدوري

لمدة ساعة.

واعلنت اللجنة اقامة المباراة السابعة مساءً بدلا من الثامنة، لاقامة لقاء الزمالك والنجم

الساحلي في نفس اليوم التاسعة مساء باياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

ووجه عامر حسين الشكر إلى الأهلي والنجوم بعد الموافقة على تعديل موعد اللقاء الذي كان محدد له الثامنة مساء.