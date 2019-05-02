مفاجأة.. علي غزال خارج حسابات أجيري في أمم إفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على استبعاد علي غزال المحترف في كندا من صفوف الفراعنة في كأس الامم الافريقية 2019. كندا من صفوف الفراعنة في كأس الامم الافريقية 2019. ويفضل اجيري الاعتماد على عمرو السولية لاعب الاهلي في وسط الملعب مع طارق حامد لاعب الزمالك ومحمد النني لاعب ارسنال الانجليزي.

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