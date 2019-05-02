ياسر ريان: جماهير الأهلي يجب أن تعلم أن الهزيمة واردة في كرة القدم

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن أي حدث في القلعة الحمراء يأخذ حيز كبير من الإهتمام الجماهيري والاعلامي نظراً لقيمة الأهلي.

وقال ريان في تصريحات تليفزيونية "سبب شعور الجميع بأزمة الأهلي الحالية ترجع لقيمة النادي، فأي أمر يحدث داخل القلعة الحمراء يصبح محط إهتمام الجميع".

وواصل "جماهير الأهلي تبحث عن تحقيق الفوز وتقديم

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أداء رائع وحصد البطولات أيضًا، وتلك أمور من الصعب تحقيقها جميعاً في كرة القدم".

وأضاف "يجب أن تتفهم جماهير الأهلي جيداً ان الهزيمة في مباراة أو فقدان بطولة، لا يعني نهاية العالم، ولكن في مصر عند الخسارة أو تذبذب الأداء تبدأ الجماهير في الغضب

لأنهم غير معتادين على ذلك".

وأشار "الجماهير تتسبب في الكثير من الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني، ومجلس الإدارة الذي يقدر جيداً غضبهم عند الهزيمة أو فقدان البطولات، ويسعى لتدارك الأمور".

واختتم "يتبقى أن تعلم الجماهير أن الهزيمة واردة، ومن الممكن أن يلازمك سوء توفيق في مباراة بعينها كما حدث في لقاء الأهلي وصن داونز في دوي ابطال افريقيا، فالفريق ككل لم يكن في حالته، وهو أمر وارد في كرة القدم".