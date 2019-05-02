شاهد.. جاري لينكر يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد احتفاله بهدف ميسي

وجه النجم الإنجليزي جاري لينكر رسالة إلى جماهير ليفربول بعد احتفاله، عقب هدف برشلونة الثالث في مرمى الريدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو أظهر

فرحة جنونية لجاري لينكر، بعد إحراز ليونيل ميسي هدف برشلونة الثالث في مرمى ليفربول، خلال مواجهة الفريقين والتي انتهت بثلاثية دون رد.

وقال لينكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي

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"تويتر": "يبدو أن بعض جماهير ليفربول انزعجوا من احتفالي الليلة الماضية".

وأردف "من المسلم به أن الأمر لم يكن قليل، ولكن بصفتي لاعب سابق محب لبرشلونة، فإني لن أعتذر لجماهير ليفربول على الاحتفال".

يذكر أن جاري لينكر لعب لصفوف برشلونة الإسباني، منذ 1986 حتى 1989، وشارك في 99 مباراة سجل خلالهم 44 هدفًا.