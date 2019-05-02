شاهد.. عامر حسين: انتهاء تطوير ستاد الإسكندرية 15 مايو

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حرص عامر حسين، رئيس مجموعة الإسكندرية، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على زيارة ستاد الإسكندرية، اليوم الخميس، لمتابعةآخر أعمال التطوير والصيانة استعدادا للبطولة.
أكد عامر حسين أن أعمال التطوير تجري
على قدم وساق بالملعب، معلنا تسليمه للاتحاد الأفريقي 15 مايو الجاري بعد انتهاء تجهيز الاستاد.
جدير بالذكر أن البطولة تنطلق 21 يونيو المقبل في مصر.
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