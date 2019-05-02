شاهد.. بالوتيلي يقلل من كريستيانو رونالدو ويرفض مقارنته بـ ميسي

أكد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إنه لا وجه للمقارنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
وعلق بالوتيلي على مباراة ليفربول وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروباوالتي انتهت بثلاثة أهداف دون رد، سجل منهم ميسي ثنائية، مؤكداً أن حب كرة القدم مرتبط باللاعب الأرجنتيني.
وقال بالوتيلي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"
وتمكن ميسي من قيادة برشلونة للفوز على ليفربول، كما وصل خلال المباراة إلى الهدف رقم 600 في مسيرته مع برشلونة في كافة المسابقات منذ لعب بقميص النادي الكتالوني.
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