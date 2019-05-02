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أحمد سامي: الأهلى بطل الدوري.. وبيراميدز سينهي ثالثًا

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أكد أحمد سامى المدير الفنى الأسبق لفريق النجوم أن النادى الأهلى هو الأقرب للحصول على بطولة الدورى هذا الموسم لما يمتلكه من خبرة حسم البطولات فى الأوقات المناسبة خاصة فى ظل الرغبة القوية لدى لاعبيه فى اسعاد الجماهير بعد الإخفاق فى بطولة أفريقيا للأندية والبطولة العربية اضافة إلى وجود العديد من عناصر الخبرة فى الفريق والتى استطاعت فرض شخصية الأهلى فى الملعب خلال المواجهات الأخيرة.

وأضاف سامى أن فريق بيراميدز لن يحصل هذا الموسم على أية بطولات لإفتقاد لاعبيه روح الفريق الواحد رغم امتلاكه العديد من اللاعبين الموهوبين أمثال عبدالله السعيد وكينو وخربين وغيرهم من اللاعبين المتميزين ولكن كثيرة تغير المدربين أثر على مستوى الفريق اضافة إلى افتقادهم أهم عنصر وهو الجماهير.

وعن فرص الزمالك فى الفوز باللقب قال ان الزمالك فقد الكثير من قوته بسبب اصرار

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جروس المدير الفنى على 14 لاعباً فقط طوال الموسم واشراكهم فى كافة البطولات التى شارك فيها الفارس الأبيض مما أصاب اللاعبين بحالة من الإرهاق والتعب الشديد والذى تسبب فى انهيارهم بدنيا فى مواجهات كثيرة آخرها المصرى وبيراميدز علاوة على أن المدرب لايجيد قراءة منتفسية بشكل صحيح وتغيراته دائما فى الوقت الخطأ.

وأختتم المدير الفنى السابق للنجوم كلامه قائلا أتمنى ان تحسم بطولة الدورى فى المباراة الأخيرة من عمر البطولة وهى مباراة القطبين لكى تزيد من قوة المباريات الباقية فى جدول مسابقة الدورى العام.

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