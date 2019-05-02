شاهد.. الكاف ينشر استعداداته لبطولة أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن استعدادات الحكام لخوض بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تنطلق في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو. إلى 19 يوليو. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للإعداد للبطولة، معلقا: "الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا 2019 انتقلت إلى مرحلة جديدة". مواصلا: "أكثر من 50 من الحكام والمساعدين يخوضون معسكرا تدريبيا مكثفا في الرباط بالمغرب، وسيخضعون لاختبارات طبية ونظرية وعملية، وتشمل كذلك الفار". Advertisements

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