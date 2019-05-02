رياضة | اتحاد الكرة يقرر تقديم موعد مباراة الأهلي والنجوم بسبب "الزمالك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يقرر تقديم موعد مباراة الأهلي والنجوم بسبب "الزمالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلي والنجوم المحدد لها الأحد المقبل 75 دقيقة لتقام فى السابعة مساءً بدلاً من الثامنة والربع، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين للدوري العام.

ووجه عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، الشكر للأهلى والنجوم لموافقتهما على تقديم اللقاء لمنح الفرصة للمتابعين لمشاهدة لقاء الزمالك والنجم الساحلى التونسى، المقرر له التاسعة مساء الأحد فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية.

الزمالك كان قد فاز على النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد فى اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي، في ذهاب دور النصف النهائي للكونفدرالية.