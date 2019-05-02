رياضة | اتحاد الكرة يسند أزمة قيد اللاعبين في كأس مصر لـ"مجاهد وعبد الغني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يسند أزمة قيد اللاعبين في كأس مصر لـ"مجاهد وعبد الغني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إسناد أزمة قيد اللاعبين إلى كل من أحمد مجاهد ومجدي عبدالغني أعضاء مجلس الإدارة، خلال بطولة كأس مصر، والتي يجري استكمالها بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.
ويعاني مسؤولي الجبلاية، من أزمة القيد الصيفي للأندية خلال بطولة الكأس التي سيجري استكمالها عقب كأس الأمم، خاصة مع إمكانية انضمام أو رحيل لاعبين عن أنديتهم، وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه القيد الصيفي خلال شهر يوليو.