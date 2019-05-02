رياضة | اتحاد الكرة يسند أزمة قيد اللاعبين في كأس مصر لـ"مجاهد وعبد الغني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يسند أزمة قيد اللاعبين في كأس مصر لـ"مجاهد وعبد الغني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إسناد أزمة قيد اللاعبين إلى كل من أحمد مجاهد ومجدي عبدالغني أعضاء مجلس الإدارة، خلال بطولة كأس مصر، والتي يجري استكمالها بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا.



وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.