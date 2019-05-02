رياضة | أياكس يستهدف ضم موهبة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية "بريطانية" عن خروج مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد المعار من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لذلك لن يعود لتمثيل الملكي في الموسم القادم.

وقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن أوديجارد معار في صفوف فيتيسه أرنهيم الهولندي لنهاية الموسم ويتوقع أن يغير وجهته في الصيف إلى أياكس أمستردام.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مارك أوفرمارس، المدير الرياضي في نادي أياكس، يريد التعاقد مع لاعب الريال الشاب، وينوي النادي الهولندي وضع بند شراء في عقده.

وأكت الصحيفة أن ريال مدريد لن يوافق على ذلك لأنه لاعب مستقبلي ولا يمكن التفريط في خدماته فهو أحد المواهب الواعدة.