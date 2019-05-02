رياضة | الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، عرضًا من مسئولي الاتحاد السكندرى، للانتقال لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر شريف على الرحيل من صفوف القلعة الحمراء، بعد خروجه من حسابات الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة الماضية.

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ويرغب زعيم الثغر فى الحصول على خدمات اللاعب من الأهلى، سواء على سبيل الشراء أو الإعارة، وطلب اللاعب تأجيل حسم موقفه إلى نهاية الموسم، حتى يتضح موقفه داخل الفريق.

كان محمد شريف قد انتقل للأهلى، فى الموسم الماضى، قادمًا من صفوف وادى دجلة، مقابل 10 ملايين جنيه.