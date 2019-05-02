رياضة | كونتي يقترب من خلافة أليجري في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يقترب من خلافة أليجري في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي، من تولي المهمة الفنية لفريق يوفنتوس، خلفا لمواطنه أليجري.

وكان كونتي قد فضل الحصول على فترة راحة هذا الموسم لدراسة وجهته المقبلة بدقة, عقب إقالته من تدريب تشيلسي في نهاية الموسم الماضي .

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وفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن كونتي يفضل قيادة البيانكونيري في الموسم المقبل، بسبب حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق، وتواجد عدد كبير من النجوم في مقدمتهم البرتغالي رونالدو.

وتلقى كونتي العديد من العروض في الفترة الأخيرة، أبرزها باريس سان جيرمان، انتر ميلان، روما ، إي سي ميلان.