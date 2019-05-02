رياضة | لاعب وسط الأهلي يدخل حسابات منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب وسط الأهلي يدخل حسابات منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني لمنتحب مصر حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي ضمن حساباته للانضمام إلى المعسكر المقبل، استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

ويأتي تفكير خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر في حمدي فتحي عقب ظهوره بمستوى طيب ومميز خلال الفترة الماضية، ورغبة أجيري، في تجربته خلال مواجهتي تنزانيا وغينيا الوديتين.

ويستعد المنتخب الوطني، لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

نجم الزمالك يواجه شبح الاعتزال

يطارد شبح الاعتزال مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك بسبب الإصابة التي تطارده في الركبة بعد غيابه لفترات طويلة على مدار الموسمين الماضيين وعدم قدرته على المشاركة لفترة مستمرة مع الفريق.

ومنح مسئولو الزمالك مهلة أخيرة مصطفى فتحي بعد عودته للملاعب بعد شهر من الآن عقب الجراحة التي أجراها في ألمانيا وحال تجدد غيابه سيكون قرارهم بالاستغناء النهائي عنه ليواجه اللاعب شبح الاعتزال بسبب المشكلة المستمرة له في الركبة.

وغاب مصطفى فتحي عن الزمالك أغلب فترات الموسم الجاري وهو ما أثر على الفريق بصورة سلبية بسبب مشكلة الركبة لتضطر الإدارة في النهاية على سفره إلى ألمانيا لخضوعه لفحوصات هناك.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

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واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.