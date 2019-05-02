رياضة | أمم إفريقيا 2019 تحسم مصير "بوطيب" مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا 2019 تحسم مصير "بوطيب" مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم مسئولو نادي الزمالك مصير المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في ضوء بطولة أمم افريقيا 2019.

وتعرض بوطيب لانتقادات شديدة في الفترة الماضية بسبب هبوط مستواه وعدم قدرته على إثبات نفسه مع الفريق رغم مشاركته بشكل مستمر مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن منح اللاعب فرصة أخيرة إلى ما بعد أمم افريقيا وحال ظهوره بشكل مميز مع المنتخب المغربي سيتم الإبقاء عليه أما وفي حال استمرار تراجع مستواه سيتم إعارته لأي نادي.