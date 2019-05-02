رياضة | سر شجار سواريز ونجم ليفربول في كامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر شجار سواريز ونجم ليفربول في كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأوروجوياني لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني، مسلسل أزماته في ملاعب كرة القدم، بعدما دخل في شجار بالأمس مع آندي روبرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك شجارًا لفظيًا نشب بين لويس سواريز مهاجم برشلونة، وآندي روبرتسون مدافع ليفربول، في نفق الملابس قبل خروج الفريقين للشوط الثاني للمباراة.

Advertisements

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن بعض اللاعبين من الطرفين حاولوا تهدئة الأمر بين الثنائي.

وأرجعت التقارير أن يكون سبب الشجار بين روبرتسون وسواريز، هو احتفال اللاعب الأوروجوياني بالهدف الذي سجله في مرمى الريدز، على الرغم من علاقته القوية بليفربول الفريق الذي صنع نجوميته.