شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق: «صلاح» طلب من زميله مخالفة تعليمات «كلوب» أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ستيف مكمانمان، نجم ليفربول وريـال مدريد السابق ومعلق قناة BTSport، إن الحارس أليسون بيكر خالف تعليمات مدربه يورجن كلوب أثناء مباراة فريقه أمام برشلونة، أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما ساند محمد صلاح زميله البرازيلي في قراره.

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وأوضح «مكمانمان»، الذي علق على المباراة، أن «كلوب» طالب الحارس أن يتقدم لمنطقة جزاء برشلونة في الثواني الأخيرة أثناء ركلة ركنية حصل عليها ليفربول، إذ بدا مصرًا على تسجيل هدف قبل نهاية اللقاء، ليرد الحارس بـ«لا»، قبل أن ينصاع في الأخير ويتجه ناحية مرمى الخصم.

ووصف «مكمانمان» الموقف أثناء تعليقه قائلًا: «الآن هو ذاهب، لقد قيل له لا مجددًا، هذه المرة صلاح قال له لا».

وتلقى ليفربول هزيمة بثلاثية نظيفة، أمس، على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لتتعقد مهمته في مباراة العودة على ملعبه في الأنفيلد.