شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة» يقر لائحة الانتقالات.. وزيادة أندية الناشئين إلى 16 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

عقد مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الاجتماع الثالث يوم امس الاربعاء برئاسة الاستاذ عبدالرحمن بن عبد العزيز المسعد رئيس الاتحاد وذلك بمقر الاتحاد بحضور اعضاء مجلس الادارة.

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وفي بداية الإجتماع هنأ المسعد اعضاء مجلس الادارة وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ورفع شكره وتقديرة لرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الموافقة على استضافة بطولة المدن في العالم 3*3 التي ستقام في شهر اكتوبر القادم.

وأقر المجلس اعتماد انطلاق الدوري الممتاز لكرة السلة في شهر محرم المقبل، واعتماد رفع عدد الاندية المشاركة في دوري الناشئين الي (16) فريق وتقسيم الفرق المشاركة الي مجموعتين. وتم اعتماد تعديل لائحة المادة (5) من لائحة الانتقالات في حالة تساوى العروض المقدمة للاعب في حالة الرغبة في الانتقال لسن (28) يحق لنادية الاحتفاظ في لاعب والاستمراية معه.

وتم اقرار الاستمرارية في تسجيل لاعبين محترفين لكل نادي في الدوري الممتاز، مع السماح التغير في اي وقت دون تحديد سقف معين لعدد مرات التسجيل، واعتماد فتح مواعيد باب الاعارة للاعبين السعوديين لعدد اثنين لاعبين حتى بداية انطلاق دوري «البلاي اوف». واقرار التعاقد مع مدرب للاعداد البدني للمنتخب الاول والناشئين،والرفع للاتحاد العربي لكرة السلة للمشاركة في البطولة العربية للناشئين في حالة كون لاعبين المشاركين من مواليد (2004/2003)، وتكليف للجنة المنتخبات بإعداد دراسة لانشاء مراكز تدريبية في مناطق المملكة، واستكمال التجهيزات للبطولة الدولية (للمدن) 3*3 المقرر اقامتها في محافظة جدة 19/18 اكتوبر المقبل، والمشاركة في تنظيم مهرجان بطولة مسابقة 3*3 المقرر اقامتها في شهر رمضان المبارك في اربع مناطق ( مكة المكرمة - المدينة المنورة- المنطقة الشرقية- منطقة الرياض).